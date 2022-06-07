Омск, 7 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 41 случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 207 866. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выздоровели 64 человека, госпитализация потребовалась 78 заболевшим (6 июня — семерым). Общее число выздоровевших в Омской области — 202 654 человека.

Жертвами COVID-19 стали ещё два жителя Омской области. За всё время в регионе скончались 4396 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 6 июня в Омской области было выявлено 42 случая заражения, выздоровели 28 человек.