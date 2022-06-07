Москва, , 13:27 — REGNUM Оптимизация работы скорой помощи требуется для сокращения временных потерь. Об этом на форуме «Кардиология на марше» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

«Отдельного внимания требует оптимизация работы скорой медицинской помощи, о чем я уже говорил, с целью сокращения временных потерь», — сказал Мурашко.

По его словам, в этих целях требуется ввести эффективную модель единой центральной диспетчерской службы скорой медпомощи, а также обеспечить её централизованное управление.