Нижний Новгород, 7 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области приостановлено действие требования по соблюдению обязательного масочного режима. Соответствующее обращение регионального управления Роспотребнадзора поступило в правительство Нижегородской области.

Yarregion.ru Масочный режим

В тексте указано, что отмена масок стала возможной в связи со снижением и стабилизацией ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также с завершением сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

При этом людям из групп риска Роспотребнадзор рекомендует по-прежнему использовать защитные маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Кроме того, использование масок рекомендовано медицинским работникам, а также сотрудникам стационарных социальных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 103 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 159 человек на утро 7 июня. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 45 жителей области, накануне в больницы попали 20 человек. С начала пандемии в регионе выявили 421 910 случаев заражения коронавирусом, из них 98 — за минувшие сутки.