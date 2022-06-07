Черкесск, 7 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии пойдет под суд заведующая детским садом в селе Терезе. Руководителя детского образовательного учреждения обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Следствие установило шесть эпизодов преступлений, совершенных в период с 2008 по 2021 год, сообщили 7 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

Из подробностей расследования известно, что заведующая детским садом №5 «Къуанч» в селе Терезе фиктивно трудоустроила свою родственницу и ежемесячно подписывала табели учета рабочего времени, несмотря на то, что её протеже на работу не являлась. Заработную плату, начисленную на банковскую карту, заведующая тратила на свои цели.

После выявления факта мошенничества подозреваемая возместила причиненный материальный ущерб в размере 392 тыс. рублей. Наказание за совершенное преступление ей определит суд, куда передано дело.