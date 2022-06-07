Херсон, 7 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В кафе, которое находится в центре Херсона неподалеку от здания городской администрации, прогремел взрыв. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Niklas Freidwall Взрыв

По словам последних, на данный момент пока отсутствует информация о возможных пострадавших при взрыве.

Также указывается, что в результате произошедшего в кафе выбита дверь и разбиты стекла. На место взрыва прибыла машина «Скорой помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерийский удар нанесли украинские войска по рыночной площади в городе Светлодарске в ДНР, в результате чего погиб один человек.