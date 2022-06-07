7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение издания «Известия» о том, что статус Херсонской и Запорожской областей не будет обсуждаться в новом соглашении с Киевом, если последний пойдёт на контакт.

Оксана Переможенко, , 16:58 — REGNUM Статус Херсонской и Запорожской областей не будет обсуждаться в новом соглашении с Киевом, если последний пойдёт на контакт. Вопрос статуса данных регионов закрыт для России, так же, как и вопрос статуса Крыма с Донбассом. Об этом 7 июня сообщило издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в России.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Москва закрыла вопрос о статусе Херсонской и Запорожской областей

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения выразили надежду, что также в будущем не будет обсуждаться с Киевом и статус иных украинских регионов, например Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей.

«Смысл обсуждать? Херсон объявит себя независимым, и всё… Потом, если захочет, перейдёт в состав России, как это сделал Крым», — отметил Aybulat S.

«Потом Москва не станет обсуждать статус Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской и т.д. областей», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Можно вообще не обсуждать статус большей части Украины, ибо это неуместно!» — считает MelomanN 174.

«Правильно, раз нас никто не слышит — даже ООН и ОБСЕ, так же надо с ними», — отреагировала Людмила Н.

«А с кем обсуждать вообще? С недоговороспособными киевскими властями?» — недоумевает один из комментирующих.

«Пока не будет уничтожен режим Зеленского, будет постоянный очаг угрозы», — отметил «А поговорить?».

«Надеюсь, что скоро Россия не будет обсуждать и статус Одессы и Николаева», — выразила надежду Лариса.

«Отлично! Раньше надо было условия принимать. Хотя Зеленскому плевать на страну, по частям раздербанят. Украинцам главное — оружия больше, чтобы они его продать успели, пока не свалили из страны», — отреагировал Z O V.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Вот и здорово. Если бы Америка была умной, то сохранила бы остальную часть Украины, а теперь все, Украины почти нет, и это хорошо — Киевская Русь возвращается к своим истокам и своей вере», — отметила Ainura K.

«Вот-вот! Никаких обсуждений! И так до самой западной границы!» — пишет Marina.

«Давим до Польши…» — с сарказмом добавил Konstantin M.

«Зеленский в угаре и Лемберг (Львов. — О. П.) про*рет. Стратег, ага. Давайте там, не останавливайтесь. Надо ещё Одессу, Николаев и Харьков вернуть до осени. Последний выходящий из Украины регион оплачивает все долги», — написал Андрей Ч.

«Вообще нельзя оставлять Украине никакого суверенитета. Они должны быть ведомыми, подконтрольными. Всегда!» — считает Katia L.

«Херсонская и Запорожская области — это Россия, и обсуждать тут нечего. Возможно, что не только они», — комментирует новость Тарзан.

«Освобождённые территории — всё! До свидания! Договариваться только об условиях капитуляции…» — пишет Эдуард.

«Лично я надеюсь, что вдобавок Харьковская область, Днепропетровская область, Николаевская область и Одесская область снова станут русскими землями. Но до этого еще далеко, это ясно…» — отметил Т. Т.

«Второе предложение Владимира Владимировича всегда жестче первого. Видать, на Украине память плохая, будем тренировать», — с сарказмом написал Валерий.

«А ведь их предупреждали — принимайте сразу предложения, потому что с каждым разом требования будут все хуже… для Украины или того, что от неё останется», — подытожила Алина.