Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания в Петербурге будет обновляться подвижной состав метрополитена и наземного общественного транспорта. О параметрах обновления рассказал депутатам Заксобрания 7 июня глава комтранса Кирилл Поляков, которого сегодня же согласовали на пост вице-губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

В вагоне метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Как напомнил Поляков, на обновление подвижного состава метро Петербурга были выделены федеральные средства и фонда национального благосостояния.

«У нас чуть более трехсот вагонов подходят уже к финальному сроку эксплуатации. Более 900 вагонов будет приобретено в течение десяти лет в рамках контракта за счет средств фонда национального благосостояния, что позволит практически наполовину обновить подвижной состав нашего метрополитена», — сказал Поляков.

В рамках транспортной реформы осуществляется проект развития городского электротранспорта, в том числе реконструкции трамвайных и троллейбусных парков.

«В течение ближайших двух лет в город поступит порядка трехсот новых трамваев. У нас сегодня в день выходит на улицы города порядка пятисот трамваев — то есть, более чем половинное обновление. Также (поступают) новые троллейбусы, в том числе с увеличенным автономным ходом, что позволит расширить сеть городского электротранспорта, как самого экологичного для населения Санкт-Петербурга», — пояснил Кирилл Поляков.

Напомним, с 1 июня в Петербурге начался второй этап транспортной реформы, в ходе которой в течение 2022 года с улиц города должны полностью исчезнуть маршрутки. На смену им придут автобусы, в которых будут приниматься все виды проездных, в том числе льготные.

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