Казань, 7 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Татарии 500 человек были привлеченык уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом на брифинге 7 июня сообщил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, в Лениногорске с местного жителя удалось взыскать полмиллиона рублей после того, как на него возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. В общем числе должников доля женщин составляет 13%. Как правило, это матери, которые были лишены родительских прав на одного или нескольких детей, или их дети находятся в специальных учреждениях.

Закиров также отметил, что с января 2022 года начали действовать изменения в федеральном законе, согласно которым «под уголовную ответственность могут попасть даже те должники, которые частично погашают долг, так сказать, для вида».

Всего у судебных приставов в Татарстане находятся порядка 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. С 23 мая по 1 июня во время всероссийской акции «Судебные приставы — детям» исполнителям удалось взыскать с должников свыше 16 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за четыре месяца к административной и уголовной ответственности привлечены соответственно более 500 и 270 алиментщиков.

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