Оренбург, 7 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области днём 7 июня закрыли мост через реку Чаган. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Juristauto.com «Проезд запрещен»

Причиной для ограничительной меры стал подъём уровня воды. Переправа оказалась подтопленной.

Движения транспортных средств ограничено между населёнными пунктами Зарево и Революционный. Подъезд к посёлку Новая Жизнь отсутствует. Мост откроют после снижения уровня воды.