Волгоград, 7 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки 184 жителя выписаны с выздоровлением после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах и под амбулаторным наблюдением остаются 1 794 пациента.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

Всего в Волгоградской области подтверждено 222 408 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 213 731 человек. Скончались от осложнений 6 883 жителя, в том числе один летальный исход зарегистрирован за сутки.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали за сутки поступили 37 новых пациентов.