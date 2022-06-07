Улан-Удэ, , 13:20 — REGNUM Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал меры по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей недостаточными. Об этом он заявил после совещания в Чите, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Транссиб возле Байкала Алексей Задонский

«Мы старались разобраться с тем, что происходит на потребительском рынке, с ценами, и есть ощущение, что логистика дорожает, что те меры, которые предпринимаются по расширению БАМа, Транссиба недостаточны, их надо ускорять, потому что вся страна развернулась на Дальний Восток», — отметил он.

По его словам, регионам ДФО нет необходимости разворачиваться на восток, поскольку они уже работали со странами АТР. Однако ориентированным на запад предприятиям в новых экономических условиях нужно поворачивать на 180 градусов. В связи с этим проявились логистические проблемы, которые нужно решать.