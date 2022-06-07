Красногорск, 7 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлен 61 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 7 июня в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения не был госпитализирован ни один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 283 человека выздоровели после COVID-19.