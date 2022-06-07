Самара, 7 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Иск Управления Министерства юстиции России по Самарской области о ликвидации благотворительного фонда помощи животным «Доброе сердце мира» удовлетворен решением Ленинского районного суда г. Самары. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Сообщается, что вышеуказанный благотворительный фонд (запись о его создании была внесена 4 сентября 2017 года) ликвидирован и исключен из Единого государственного реестра юридических лиц.

Отмечается, что основанием для подачи искового заявления послужило выявленное систематическое нарушение благотворительным фондом деятельности, которое противоречит ее уставным целям.

Так, согласно уставу этого фонда, целью работы организации является формирование имущества фонда, в том числе денег, на основе добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также других, не запрещенных законом поступлений и направление этих средств на благотворительную деятельность.

Сообщается, что сотрудники Управления министерства юстиции России по Самарской области в ходе проверки работы фонда выявили, что фонд не ведет раздельный (обособленный) учет доходов (расходов), а также всех операций по использованию пожертвованного имущества.

«Выявлены факты нецелевого использования имущества — на денежные средства фонда в сумме 175 тысяч рублей совершены покупки в магазинах табачных изделий, детских товаров, джинсовой одежды, разливного пива, алкогольной продукции, косметики и парфюмерии, спортивных товаров, оружейном, цветочном магазинах, медицинских клиниках, на автозаправочной станции, ресторанах и кафе», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что работа фонда лишь косвенно была направлена на достижение ее целей, предусмотренных учредительными документами.