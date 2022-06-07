Красноуральск, Свердловская область, , 13:25 — REGNUM АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) благоустроило автомобильную дорогу, соединяющую пос. Баранчинский и Серовский тракт. Из-за погодных условий и транспорта на этом участке появляются ямы, что создает аварийно-опасную обстановку для автолюбителей.

Фото: пресс-служба УГМК

«Ежегодно, начиная с 2017 года, мы по просьбе администрации Кушвинского городского округа и представителей общественности помогаем баранчинцам привести дорогу в нормальное состояние, — отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. — В этом году к работам приступили гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. Это позволит жителям пос. Баранчинский, а также садоводам из Нижнего Тагила, все лето и осень ездить по ровной дороге».

Благоустройство участка началось 23 мая. В этот день на объект прибыла специальная техника — автогрейдер, которая выровняла дорожное полотно.

В отличие от прошлых лет обновление автомобильной дороги производилось на всем ее протяжении, а это 18 км. Работы были завершены в начале июня.