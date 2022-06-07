Минск, 7 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время и занятия по боевой готовности. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/22 учебном году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Вооружённых силах Белоруссии проводится комплекс тренировок по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время.

Тренировки проходят со всеми категориями военнослужащих, а также подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.