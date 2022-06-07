Кабул, 7 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Глава представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Афганистане Элой Филлион заявил, что жители Кабула по-прежнему продают свою мебель и предметы обихода, чтобы купить еду. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Афганистан

«В Кабуле мы по-прежнему наблюдаем, как всё больше людей продают предметы домашнего обихода, чтобы заработать деньги и обеспечить себя едой. Углубляющийся экономический кризис ведёт миллионы афганцев к нищете, — написал в «Твиттере» Элой Филлион. — Без полной мобилизации международного сообщества мы не сможем содержать этот кризис».

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В то же время, бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех в ответ на высказывания Филиона написал на своей странице в «Твиттере», что официальный представитель МККК отражает лишь часть проблем его народа.

«При всём уважении, в словах Филлиона не указывается отсутствие легитимности (талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и внутренней поддержки (талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) народом). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) унижают человеческое достоинство афганцев. Дело не только в нехватке еды. Если история станет уроком, они [талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] не выживут», — подчеркнул Салех.

Замечания Филлиона об эскалации экономического кризиса в Афганистане прозвучали на фоне того, что различные страны и международные организации, включая ООН и Всемирный банк, неоднократно предупреждали об усугублении экономического и гуманитарного кризиса в стране.

С тех пор как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), народ Афганистана столкнулся с беспрецедентной нищетой и нехваткой продовольствия. Международные организации предупреждают, что миллионы людей, в том числе дети, в настоящее время сталкиваются с голодом.

Согласно статистике ООН, в настоящее время около 24 миллионов афганцев испытывают острый голод, а 95% населения страны не имеет достаточно еды. Организация также заявила, что 10 миллионов афганских детей нуждаются в немедленной помощи, чтобы выжить.

С момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в августе 2021 года не только значительно сократилась помощь международного сообщества Афганистану, но и ещё ни одна страна официально не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая Пакистан, являющийся основным сторонником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нарушения прав человека, особенно ограничения в отношении женщин и девочек, в том числе лишение права на образование и труд, убийства бывших силовиков, репрессии против активистов гражданского общества, в том числе журналистов, неспособность создать всеобъемлющее правительство, связи «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с экстремистскими группировками, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются одним из основных причин, в силу которых ни одна страна ещё не признала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).