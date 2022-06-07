Тирасполь, 7 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Власти Молдавии расплачиваются с Приднестровьем за поставленную электроэнергию молдавской валютой (леями) и в то же время блокирует её использование. Об этом 7 июня в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Донор Приднестровье. Молдавская ГРЭС

Он отметил, что полученные леи не получается ни снять со счетов, ни конвертировать. Это остаётся одной из главных проблем Приднестровья.

«Её (проблему, прим. ИА REGNUM) необходимо решать, если Кишинёв желает покупать электричество по, на мой взгляд, наиболее лояльным ценам», — отметил Игнатьев.

Напомним, Молдавия 70% экспортной электроэнергии приобретает в Приднестровье по цене $59,5 за МВт⋅ч. Еще 30% Кишинёв с мая решил покупать на Украине по цене $84,74 за МВт⋅ч.