Москва, 7 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части на полуостров Крым. Об этом 7 июня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ добавил, что была возобновлена беспрепятственная подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

При этом Шойгу отметил, что мирным жителям освобождённых от киевских боевиков территорий Украины было передано свыше 27 тысяч тонн гуманитарных грузов, и в том числе продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 155 гражданских лиц погибли в Донецкой Народной Республике с начала эскалации.