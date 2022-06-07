Новосибирск, 7 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 657 пациентов, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 64 человека выписали с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ — 16 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 258 918 случаев заражения коронавирусом, 252 340 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5676 человек.

Всего в регионе сделано 4 578 319 тестов на коронавирус.