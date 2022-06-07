Мехико, 7 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Уругвайский социолог Карина Баттьяни была переизбрана генеральным директором Латиноамериканского совета социальных наук (Clacso) на новый срок, который закончится в 2025 году. Об этом пишет Prensa Latina.

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Это решение было принято на пленарном заседании по завершении XXVII Генеральной ассамблеи Совета, проходившей в Центре выставок и конгрессов Национального автономного университета Мексики (UNAM) с участием делегатов из стран-участниц Clacso.

Решение было принято единогласно.

Баттьяни в своей речи поблагодарила всех проголосовавших за сделанный выбор, и отметила, что для неё честь быть переизбранной главой Clasco.