Главой Латиноамериканского совета социальных наук стала социолог из Уругвая
Мехико, 7 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Уругвайский социолог Карина Баттьяни была переизбрана генеральным директором Латиноамериканского совета социальных наук (Clacso) на новый срок, который закончится в 2025 году. Об этом пишет Prensa Latina.
Флаги Уругвая
Это решение было принято на пленарном заседании по завершении XXVII Генеральной ассамблеи Совета, проходившей в Центре выставок и конгрессов Национального автономного университета Мексики (UNAM) с участием делегатов из стран-участниц Clacso.
Решение было принято единогласно.
Баттьяни в своей речи поблагодарила всех проголосовавших за сделанный выбор, и отметила, что для неё честь быть переизбранной главой Clasco.