Тюмень, 7 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 10 выздоровевших и 10 госпитализированных с COVID-19. Об этом 7 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 7 июня коронавирус выявили у четырёх тюменцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 июня коронавирус выявили у 191 792 человек, выздоровело 187 236 пациентов, скончались 4329 (ни одного человека за сутки).