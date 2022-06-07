В Тюменской области за сутки госпитализировали 10 пациентов с COVID-19
Тюмень, 7 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 10 выздоровевших и 10 госпитализированных с COVID-19. Об этом 7 июня сообщает региональный оперативный штаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За сутки на 7 июня коронавирус выявили у четырёх тюменцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 июня коронавирус выявили у 191 792 человек, выздоровело 187 236 пациентов, скончались 4329 (ни одного человека за сутки).