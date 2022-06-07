Донецк, 7 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиновскому коксохимическому заводу в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. Об этом 7 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Ngu.gov.ua Артобстрел

В штабе рассказали, что украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод. В результате атаки получил ранение один мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, жилая часть Северодонецка полностью освобождена от украинских войск, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.