Воронеж, 7 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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7 июня выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом — на 38 меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 385 тыс. 966 случаев заражения.

За весь период наблюдения 376 тыс. 128 человек выписаны, в том числе 164 — за последние сутки.

За весь период скончались 8308 человек. Подтверждено два новых летальных случая.