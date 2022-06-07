Донецк, , 13:20 — REGNUM Артиллерийский удар нанесли украинские войска по рыночной площади в городе Светлодарске в ДНР. Погиб один человек, сообщает 7 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела рыночной площади ранения получил мужчина 1958 года рождения, его жена 1960 года рождения погибла от полученных травм», — говорится в сообщении.

Позднее в штабе заявили, что был ранен ещё один мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая власти ДНР заявили о переходе Светлодарска под оперативный контроль сил республики. Этот город находится в 18 км от Дебальцево, там находится Углегорская ТЭС, одна из крупнейших в Европе.

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