Хартум, 7 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министр финансов Судана Джибрил Ибрагим заявил, что правительство реализует программу по приватизации компаний и предприятий, в том числе — принадлежащих армии, в рамках усилий по смягчению финансово-экономического кризиса в стране. Об этом 7 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление министра.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По его словам, правительство Судана планирует закрыть часть из 650 государственных компаний, а остальные планируется продать инвесторам из стран региона Персидского залива.

«Все коммерческие компании будут выставлены на открытую продажу, за исключением компаний, производящих оружие. Ведутся переговоры со странами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Мы надеемся, что эти переговоры дадут результаты однако пока трудно говорить о конкретных суммах», — цитирует Al-Hadath слова министра.