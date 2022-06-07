Москва, 7 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent 6 июня подешевела почти на 1,5% на довольно высоких торговых оборотах, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Котировки, которые на максимумах приближались к отметке $122 за баррель, в итоге обосновались под уровнем $120. Сегодня, 7 июня, фьючерсы слегка подрастают, повышаясь на 0,5% и отстаивая отметку $120.

Попытки развития восходящего импульса в начале недели не увенчались успехом из-за общего осторожного настроя на мировых площадках в преддверии значимых событий — заседания ЕЦБ и публикации данных по инфляции в США.

Воспользовавшись нервозностью инвесторов, защитный доллар привлек спрос и неплохо прибавил в весе, что дополнительно надавило на черное золото.

С другой стороны, проявление негатива на рынке ограничивается за счет улучшения перспектив спроса в Китае по мере снятия ковидных ограничений.

Этот фактор частично компенсирует беспокойство по поводу рецессии в условиях агрессивной политики Центробанков.

Сейчас, когда Brent находится вблизи максимумов конца марта, привлечь устойчивый спрос непросто — для развития подъема от столь высоких уровней требуется значимый драйвер.

В ближайшей перспективе цены, скорее всего, продолжат осциллировать в районе отметки $120, пока не определятся с дальнейшим вектором движения.

В случае отсутствия свежих позитивных сигналов риск отката цен к концу недели в направлении $115 возрастет», — считает эксперт.

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