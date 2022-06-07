Нальчик, 7 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Аграрии Кабардино-Балкарии увеличили площадь под плодово-ягодными питомниками и фруктовыми садами. Весной 2022 года были посажены саженцы на площади около 600 гектаров. Из них питомники разместили на площади 25 гектаров, сообщили в пресс-службе минсельхзоза региона. Кроме того, высажена голубика на площади около 20 гектаров.

(сс) Scott Teresi Абрикосовый сад

«Весной посажено порядка 600 га новых плодово-ягодных насаждений интенсивного и суперинтенсивного типа. В том числе питомники заложены на площади свыше 25 гектаров, посадки голубики увеличились почти на 20 гектаров», — говорится в сообщении.

По данным минсельхоза, в период осенних работ будет продолжен цикл закладки плодовых и ягодных культур