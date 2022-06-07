Красногорск, 7 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 283 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 7 июня статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 955 937 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 977 020.

При этом за минувшие сутки в Подмосковье ни один человек не скончался от COVID-19.