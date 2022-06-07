В Новосибирской области от коронавируса привили почти 3,3 тыс. подростков
Новосибирск, 7 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступило ещё 1850 комплектов детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщили в правительстве региона.
Mos.ru
Вакцинация от коронавируса
Её в ближайшее время доставят во все детские поликлиники города Новосибирска и районов области.
По данным на сегодня, 7 июня, первым компонентом привито 3297 новосибирцев в возрасте от 12 до 17 лет, двумя компонентами — 2745.
За всё время регион получил 5270 комплектов детской вакцины от коронавируса.