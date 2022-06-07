Нарьян-Мар, 7 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выразил соболезнования в связи с гибелью топ-менеджеров «VКонтакте» Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.

Sdnao.ru Юрий Бездудный

«Вчера вечером на телефон МЧС поступил сигнал о том, что на полуострове Канин пропали два человека из группы туристов. Они двигалась по полуострову на вездеходах Шерп. Переезжая реку вездеходы перевернулись. Люди оказались в воде, их унесло сильным течением. Двоим удалось спастись и сообщить о произошедшем. К утру нашли двоих погибших. Выживших туристов сегодня утром доставили в Нарьян-Мар. Им оказывается психологическая помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Следком проводит доследственную проверку по факту гибели топ-менеджеров VK.