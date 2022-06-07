Москва, 7 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Доллар символически подешевел на торгах 6 июня, удержавшись над уровнем 61 руб., хотя в моменте уходил ниже 60 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги

«Сегодня, 7 июня, пара доллар/рубль продолжает осциллировать вокруг уровня 61 руб., максимально сопротивляясь развитию нисходящего импульса.

Доллар остается в оборонительной позиции в паре с рублем, причем, несмотря на общее укрепление USD на международной арене.

При этом попытки более агрессивной просадки встречают интерес покупателей, что может сигнализировать о подготовке к формированию дна с последующим разворотом и откатом в направлении уровня 70 руб., который по-прежнему остается среднесрочным ориентиром для игроков.

Причем в ближайшие дни у рубля могут появиться факторы в пользу ослабления. Во-первых, ЕЦБ, который активно готовит рынки к июльскому повышению ставок, может подогреть общий спрос на евро более ястребиными заявлениями.

Во-вторых, под занавес недели Штаты представят инфляционный отчет, который способен укрепить позиции USD на международной арене.

В-третьих, в пятницу Банк России снова снизит ставку, причем, возможно, до уровней ниже 10%, что предполагает ослабление поддержки рубля.

В целом же российская валюта все еще остается крепкой за счет показателей импорта/экспорта и действующих мер валютного контроля, недавнее ослабление которых вызвало лишь временные продажи рубля с последующим открытием новых длинных позиций», — пояснил эксперт.

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