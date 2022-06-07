Тамбов, 7 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

7 июня были госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 93 случая заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 864 пациента, в том числе 52 — за последние сутки.

За весь период скончались 2420 человек. Подтверждено два новых летальных случая.