Пермь, 7 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Перми вынесен приговор по делу экс-прокурора Индустриального района города, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Бывший прокурор признан виновным во взяточничестве. Суд вынес наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 10 млн рублей. Экс-прокурор лишён звания старшего советника юстиции. Ему запрещено в течение пяти лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Добавим, экс-руководителя прокуратуры Индустриального района задержали в августе 2020 года. Его обвинили в 10 преступлениях, в частности, передаче и получении взяток, а также в подстрекательстве к превышению полномочий.