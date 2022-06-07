Шойгу заявил о полном освобождении жилой части Северодонецка
Москва, 7 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу.
Mil.ru
Сергей Шойгу
По словам министра, жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены от украинских националистов. Северодонецк являлся центром оккупированной Киевом части Луганской Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, силы ЛНР заняли укреплённые позиции украинских войск под Северодонецком.