Новосибирск, 7 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области на строительство новой ледовой арены будут привлекать дополнительных рабочих. Об этом стало известно после выездного совещания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

К сегодняшнему дню на объекте полностью залита технологическая плита основной арены. Скоро здесь начнут заливать лёд. Монтируются конструкции для уличных видеоэкранов на фасаде здания. В самом здании идут отделочные работы, обустройство вентиляционного оборудования и инженерных коммуникаций, завершена заливка бетона на основном поле ледового дворца спорта. Идёт благоустройство прилегающей территории.

При этом со стороны прокуратуры указано на необходимость неукоснительного соблюдения сроков и графика работ.