Красноярск, 7 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 53 случая COVID-19, выздоровели 69 человек, госпитализация потребовалась 38 заболевшим (6 июня — 14). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в федеральном оперативном штабе.

Михаил Митин Аппарат ИВЛ

За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявлен у 366 168 человек, выздоровели 354 128 человек, скончались 10 849 ковид-пациентов. За сутки умерли два пациента с коронавирусом.

Напомним, 6 июня в крае было подтверждено 56 случаев заражения, выздоровели 66 человек, скончались — трое.