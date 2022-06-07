В Астраханской области за сутки госпитализированы 26 ковид-пациентов
Астрахань, 7 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Александр Погожев ИА REGNUM
Исследование ПЦР-тестов
7 июня выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 336 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 113 тыс. 767 человек выписаны после курса лечения, в том числе 47 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 8 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.