Астрахань, 7 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

7 июня выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 336 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 767 человек выписаны после курса лечения, в том числе 47 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 8 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.