Москва, 7 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Имеющие права на льготы жители Московской области теперь смогут ими воспользоваться в рамках президентской программы «Социальная газификация», сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Поддержку предоставляют на оплату 100% стоимости работ по подключению газового оборудования к сети газораспределения, по установке прибора учета газа, по строительству или реконструкции внутреннего газопровода частного дома и др.

Также мера поддержки предоставляется на оплату покупки внутридомового газового оборудования, прибора учета газа, установки автоматического сигнализатора загазованности, но в размере, не превышающем 80 тыс. 085 рублей.

Заявку на участие в программе «Социальная газификация» на льготных условиях можно подать онлайн через личный кабинет на сайте Мособлгаза, в офисах Социальной газификации или в офисах обслуживания клиентов АО «Мособлгаз». В течение 30 дней с льготником свяжутся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала реализации президентского проекта «Социальная газификация» газифицировано 1,5 тысячи населенных пунктов.

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