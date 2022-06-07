Кабанский район, Бурятия, 7 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве сожителя своей сестры. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в апреле 2022 года 32-летний обвиняемый приехал в гости к сестре в село Тресково. 24 апреля они вместе с сожителем женщины распивали спиртные напитки. Под вечер мужчины остались дома одни, после чего между ними произошла ссоры из-за денег, которые обвиняемый ранее дал потерпевшему на сохранение.

«Из-за этого между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им множество ударов по телу противника. Позже нападавший опомнился и попытался оказать потерпевшему помощь, но в состоянии сильного алкогольного опьянения только смог облить его тело зеленкой», — отметили в ведомстве.

Мужчина вскоре скончался, после чего обвиняемый позвонил сестре и остался ждать приезда правоохранителей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.