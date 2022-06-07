Барнаул, 7 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» продолжается реализация федеральных образовательных программ, разработанных АО Корпорация «МСП». Подробности о завершении обучения в рамках образовательного интенсива «Азбука предпринимателя», где 40 потенциальных и действующих предпринимателей, а также самозанятых познакомились с основами предпринимательства, сообщает сайт регионального Центра «Мой бизнес».

Цитата мойбизнес22. рф Алтайский край. Интенсив «Азбука предпринимателя»

В первый день участники знакомились друг с другом, делились своими бизнес-проектами: предоставление различных бьюти-услуг, пошив женской одежды, открытие кофейни по франшизе, услуги по оценке имущества, клининг, шиномонтаж, услуги по доставке готовых блюд, изготовление аксессуаров, организация праздников, мобильный планетарий, пекарня, фотостудия, кондитерская и другие.

Совместно с экспертами разобрали вопросы маркетинговой стратегии, продаж и основы по определению оптимальной организационно-правовой формы и системы налогообложения. На все возникающие вопросы участники получили профессиональные ответы.

«Четыре дня на «Азбуке предпринимателя» прошли плодотворно, активно, весело и познавательно. За это спасибо спикерам и центру «Мой бизнес». Много новой, полезной информации узнала. Идеи, которые витали в воздухе, удалось сформулировать и теперь приступаю к их реализации.

Есть четкое понимание, куда двигаться дальше. Надеюсь, результат не заставит долго ждать. Всем начинающим, а также состоявшимся предпринимателям рекомендую этот курс! Есть чему поучиться в нашем изменяющемся мире. Спасибо за приятную атмосферу и комфортные помещения. Обязательно буду посещать новые мероприятия!» — поделилась потенциальный предприниматель Ирина Пугачева.

Тема финансового планирования является важной частью тренинга. Участники при поддержке эксперта просчитали финансово-экономические показатели своих бизнес-проектов. Завершив расчеты, каждый из слушателей смог наглядно увидеть планируемые результаты будущей предпринимательской деятельности, дать оценку своим планам и своей готовности к созданию бизнеса, а также принять решение, стоит ли начинать свое дело.

«Хочется сказать огромное спасибо за такое прекрасное обучение «Азбука предпринимателя». Темы лекций актуальны и правильно сформированы. Информация на презентациях и видео-лекциях доступна и понятна. Преподаватели, ведя лекции, приводят жизненные примеры для лучшего понимания темы. Хорошо освещены темы маркетинга, основы предпринимательства, калькуляция себестоимости, финансовое планирование. Лично мне все очень понравилось, и знания, приобретенные за время обучения, пригодятся в моей дальнейшей работе и развитии бизнеса», — отметила самозанятая Диана Алешина.

«Огромное спасибо за обучение. За несколько дней были даны знания, которые очень нужны для начала своего дела. Преподаватели высокого уровня. Вся программа без воды и по делу, самое необходимое. Большая благодарность и организаторам, и преподавателям за на самом деле ценное обучение!» — поделилась потенциальный предприниматель Наталья Новичихина.

Особенность работы участников площадки «Мой бизнес» в этом году — обучение через вовлечение, когда участники прорабатывают проекты при помощи разных инструментов, например принципа дизайн-мышления и сервис-дизайна, подчёркивает руководитель Центра поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» Ирина Черепанова:

«На первый взгляд, несмотря на сложность понимания данного инструмента, участники смогли применить и адаптировать метод дизайн-мышления в своём бизнесе. Эти навыки помогают понять своего клиента, осмыслить его проблему, гибко подстраиваться к изменяющимся экономическим условиям и трендам».

Как сообщало ИА REGNUM, одной из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» является улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

В настоящее время в Алтайском крае работают 74,5 тысячи субъектов МСП, из них более 45 тысяч — индивидуальных предпринимателей, и свыше 29 тысяч — юридических лиц. За 2021 год их количество практически не изменилось, зато число самозанятых граждан превысило 40 тысяч человек.

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