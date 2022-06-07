Мантурово, Костромская область, , 13:35 — REGNUM После исчезновения 12-летнего Кирилла Неретина в городе Мантурово Костромской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Поиски ребёнка в Костромской области СУ СКР

По версии следствия, 4 июня мальчик с друзьями ушёл гулять к реке Унже. Подростки начали купаться, в процессе юноша «внезапно» ушёл под воду, а его товарищи убежали.

Сообщение о пропаже ребёнка поступило в полицию 5 июня, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поиски ведутся добровольцами отряда «Лиза Алерт», полицией, МЧС и СК.

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