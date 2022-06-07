Сан-Хосе, 7 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Аргентинский рэпер Тьяго Уриэль Пачеко, более известный как Tiago PZK, даст концерт в Коста-Рике в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на букинг-агентство Move Concerts.

Antonio Rull Рэп

Выступление музыканта 2 сентября в клубе Pepper станет частью его международного турне Portales Tours, в рамках которого он также посетит Уругвай, Парагвай, Перу, Колумбию, Чили, Испанию, США, Мексику и свою родную страну.

По словам организатора концерта, автор таких песен, как Sola, Además de mí, Entre nosotros, Salimos de noche, Cerca de ti, Házmelo и своего последнего хита Nos comemos, выпущенного несколько дней назад вместе с пуэрториканцем Ozuna, уже выступал на таких важных фестивалях, как Lollapalooza и премия Latin American Music Awards 2022.

Билеты на концерт музыканта поступят в продажу в ближайшее время.