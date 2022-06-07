Архангельск, 7 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Архангельской области в 2022 году планируют восстановить 76,1 тысячи гектаров леса, сообщает региональное правительство.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В Архангельской области восстановили 1680 га леса

«Несмотря на неблагоприятные климатические условия мая — поздний сход снежного покрова, выпадение снега, — на начало июня у нас выполнено уже 20 процентов от весеннего календарного плана: лесовосстановление проведено на площади более 1 680 гектаров, проведены работы по обработке почвы и агротехнические уходы. Лесокультурный сезон в Архангельской области идет по плану», — отметил министр ЛПК Игорь Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, в геологоразведочных работах увидели риски для лесовосстановления в РФ.