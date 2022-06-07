Сосновый Бор, Ленинградская область, 7 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконную рубку леса у Ленинградской АЭС, сообщили 7 июня в пресс-службе ведомства. Примерная сумма ущерба муниципалитету города Сосновый Бор оценивается более чем в 30 млн рублей.

пресс-служба УФСБ по С.-Петербургу и Ленобласти Незаконная рубка леса

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Выяснилось, что подрядные организации, привлеченные к строительными работам на ЛАЭС, незаконно порубили древесину на нескольких земельных участках, находящихся в собственности МО «Сосновоборский городской округ».

«В результате данных противоправных действий МО «Сосновоборский городской округ» нанесен ущерб в размере, превышающем 30 млн рублей», — пояснили в УФСБ.

По делу проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к данной противоправной деятельности, а также расширение и закрепление доказательной базы.