Курск, 7 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Https://www.volgograd.ru/ ПЦР-лаборатория

7 июня выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 538 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 115 тыс. 511 пациентов, в том числе 7 — за последние сутки.

Всего скончались 2483 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.