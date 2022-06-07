Святогорск, ДНР, 7 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Украинские нацисты убивают священнослужителей и монахов и пытаются скрывать такие факты. Об этом 7 июня заявил глава Святогорска Владимир Бандура, видеозапись его слов приводит Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Есть информация, и подтвержденная, то, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают этот факт. Следующее — все органы ВСУ делают мародерства, грабежи, беспредел, одним словом», — рассказал он.

Также глава Святогорска добавил, что западные страны управляют украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой, при этом последние получают от Запада финансирование и нарочно затягивают вооруженный конфликт, не щадя при этом жителей Украины.

Кроме того, Бандура отметил, что киевский режим делает попытки переписать историю и лгать о Великой Отечественной войне, объявив героями лидеров украинских националистов того времени.

При этом глава Святогорска призвал Зеленского выйти из-под влияния Запада и начать переговоры для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт и сохранить жизни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.