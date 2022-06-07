Ярославль, , 14:17 — REGNUM В селе Диево-Городище Ярославской области обвалился укрепленный за бюджетные деньги берег реки Шиголость. Об этом сообщает пресс-служба ярославского штаба Общероссийского народного фронта.

Обрушение на Шиголости vk.com/Жесть Ярославль

Берег Шиголости сползал и рушился много лет. Жители боялись, что в реку может упасть даже рейсовый автобус. В ноябре 2021 года был заключен контракт на капитальный ремонт дороги Яковлевское — Диево-Городище с устройством укрепительных работ в зоне подтопления в Диево-Городище. Стоимость контракта изначально составила 92,3 миллиона рублей, финансирование — средства областного бюджета. Как рассказали в ОНФ, склон укрепили с помощью шпунтовой стенки, для защиты от размывов использовали георешетку. В Народном фронте утверждают, что объект ко 2 июня был готов на 99 процентов, но до приемки укрепление не продержалось.

«Мы отправились на место и испытали шок от увиденного. Земля обрушилась пластами так, что русло сузилось. Обнажилась шпунтовая стенка, всюду обрывки геотекстиля. Жители связывают произошедшее с ливнями, подземными ключами. Однако очевидно, что, если бы работы были выполнены качественно, ничего этого не случилось бы. Мы призвали власти оперативно принять меры по разрешению ситуации. Надо установить конкретные причины и приложить максимум усилий, чтобы подрядчик сделал все как следует», — отметил член регионального штаба Народного фронта в Ярославской области Тарас Сидорин.

Место обрушения Ярославский штаб ОНФ

Муниципальный контракт на ремонт размещен на портале госзакупок. Заказчик работ — ГКУ «Ярдорслужба», подрядчик — областное предприятие «Ярдормост». Изначально ремонт планировалось выполнить до февраля 2022 года, потом их продлили до середины мая. Причина – дополнительный объем работ стоимостью в 4,2 миллиона рублей. Проводилось дополнительное бурение скважин глубиной 16 метров с последующей засыпкой траншей вручную.

31 мая размещен акт приемки выполненных работ по берегоукреплению и акт испытания грунтов статической нагрузкой. «Ярдорслужбой» указанные работы приняты. На портале госзакупок указано, что подрядная организация выполнила работ на сумму в 91,9 миллиона рублей, из них 91,7 миллионов уже оплачено. Вопрос, какой дополнительный объем работ теперь необходим в Диево-Городище и кто будет их оплачивать, пока открыт.