Уфа, , 13:36 — REGNUM Президент России Владимир Путинпоощрил почетными грамотами трех медиков из Уфы. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 6 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Медсестра делает укол Страница Людмилы Шабуевой в Facebook

Так, за высокий профессионализм, заслуги в оказании медицинской помощи в период пандемии коронавируса почетными грамотами президента России награждены медицинская сестра городской клинической больницы №5 города Уфы Минзаля Батталова, старшая медицинская сестра поликлиники №50 города Уфы Рита Рахимова, а также врач городской клинической больницы №8 города Уфы Лариса Сайранова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медработники Башкирии получили почетные грамоты президента России.

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