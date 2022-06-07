Сеул, 7 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Представители южнокорейская неправительственная организация «Борцы за свободную Северную Корею» запустили 7 июня в направлении КНДР 20 воздушных шаров с различным грузом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Воздушные шары

Известно, что обычно в шарах отправляли агитационные листовки, однако в этот раз северному соседу были отправлены медикаменты (20 тыс. защитных масок, 15 тыс. таблеток жаропонижающего средства, 30 тыс. таблеток витамина С).

Между тем в министерстве объединения Южной Кореи сообщили, что подобные действия нарушают закон о межкорейских отношениях. В ответ на вопрос о том, последует ли наказание за сознательное нарушение закона, в министерстве подчеркнули, что этим займутся профильные органы.