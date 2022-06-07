Астана, 7 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Квотирование вывоза пшеницы и муки, скорее всего, продлится до 1 сентября. Об этом 7 июня сообщил журналистам министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855

Он отметил, что срок ранее установленной квоты заканчивается 15 июня. Названные объёмы ещё полностью не выбрали.

«У нас квота была — из них 40% зерна выбрано, из муки порядка 70% выбрано за это время. Сейчас мы принимаем решение, анализируем. С высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября», — сказал глава минсельхоза.

Напомним, ранее в Казахстане ввели ограничение на вывоз пшеницы в размере 1 млн тонн и муки — до 300 тыс. тонн.